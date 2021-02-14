وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يجتمع مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين “يوسف جلالة” بديوان رئاسة الوزراء اليوم الأحد اجتماعاً، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا ” جيراردو نوتو”.

تناول الاجتماع مناقشة دعم مفوضية الإنتخابات وتوطين مشاريع دعم للبلديات المستضيفة للنازحين، والذي شمل مدينة تاورغاء، وكذلك بناء القدرات في كل مناطق ليبيا للشباب والمرأة بتوفير الدعم الفني واللوجيستي، بالإضافة إلى إطلاق بعض المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تعزيز استقرار العائدين إلى بيوتهم .

ومن جهته أكد “جيراردو” بأن البرنامج سيعمل بالشراكة مع وزارة الدولة لشئون المهجرين والنازحين لإطلاق مشاريع مشتركة لدعم الجهود الإنسانية في ليبيا .

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