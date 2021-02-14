اقتصاد

مصدر لـ218: المركزي يطلق إصدارا جديدا من الـ”خمسة دنانير”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مصدر مسؤول يعمل في مصرف ليبيا المركزي في تصريح لـ”218″، عن استعداد إدارة المصرف لإصدار تصميم جديد لفئة الخمسة دنانير، الاثنين.

وقال المصدر إن الإعلان عن التصميم الجديد سيتم الإعلان عنه خلال حفل دعا إليه المصرف المركزي مدراء الإدارات ومسؤولين آخرين.

وأضاف المصدر أن التصميم الجديد لفئة الخمسة دنانير سيحمل معايير فنية حديثة ومتطورة، اذ دخل في صناعتها مادة “البوليمر” البلاستيكية من شأنها إطالة عمر العملة المتداولة ما يعادل ثلاثة أضعاف العملة الورقية.

وكان المصرف المركزي قد أصدر في فبراير من عام 2019 الاصدار الثاني من فئة الدينار دخلت في صناعته مادة “البوليمر” في إطار تحسين جودة النقود المتداولة وإطالة أمد عمرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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