3 ناقلات بنزين تصل ميناء طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس ثلاث ناقلات محروقات حمولتها من البنزين، في إطار توفير شركة البريقة لوقود السيارات لمواجهة الطلب في السوق المحلية.

ورست الناقلة أنوار النصر وعلى متنها 22 مليون لتر من البنزين، فيما ما زالت الناقلة أنوار الخليج مستمرة في تفريغ حمولتها المقدرة بـ25 مليون لتر من البنزين، إلى جانب وصول الناقلة أنوار ليبيا وعلى متنها أكثر من 25 ألف طن من البنزين.

وتُنفق الخزانة العامة سنوياً مليارات الدنانير لدعم الوقود، إذ أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن ليبيا أنفقت عام 2020 حوالي 3.4 مليار دينار على ملف دعم الوقود.

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