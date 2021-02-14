اقتصاد

3 ناقلات بنزين تصل ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى ميناء طرابلس ثلاث ناقلات محروقات حمولتها من البنزين، في إطار توفير شركة البريقة لوقود السيارات لمواجهة الطلب في السوق المحلية.

ورست الناقلة أنوار النصر وعلى متنها 22 مليون لتر من البنزين، فيما ما زالت الناقلة أنوار الخليج مستمرة في تفريغ حمولتها المقدرة بـ25 مليون لتر من البنزين، إلى جانب وصول الناقلة أنوار ليبيا وعلى متنها أكثر من 25 ألف طن من البنزين.

وتُنفق الخزانة العامة سنوياً مليارات الدنانير لدعم الوقود، إذ أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن ليبيا أنفقت عام 2020 حوالي 3.4 مليار دينار على ملف دعم الوقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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