تشكيل اللجان الفرعية لتعويضات القانون رقم “4”

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر القرار رقم (148) لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان فرعية تابعة لمصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية
وذلك لإستكمال إجراءات التعويض عن العقارات الخاضعة القانون رقم (4) لسنة 1978 م وردّها.
واللجان عددها (10) لجان ، وهي:
- لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها بلديات “طرابلس المركز – سوق الجمعة – تاجوراء”.
لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها ببلدية “أبوسليم”.
لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها ببلدية “حي الأندلس”، ومنطقة “الجفارة”.
لجنة مقرها سرت ويكون نطاق عملها ببلديات: سرت – الجفرة – اجدابيا – الواحات – الكفرة.
لجنة مقرها بنغازي ويكون نطاق عملها: منطقة بنغازي المركز
لجنة مقرها بنغازي ويكون نطاق عملها مناطق: البركة – السلاوي – الأبيار – العقورية.
لجنة مقرها البيضاء ويكون نطاق عملها مناطق: البيضاء – المرج – درنة – القبة – طبرق – البطنان – شحات – الرجمة.
لجنة مقرها الزاوية ويكون نطاق عملها للمدن التالية: الزاوية – صرمان – زوارة – صبراته – العجيلات – نالوت – غريان.
لجنة مقرها مصراته ويكون نطاق عملها مناطق: مصراته – بني وليد – زليتن – الخمس – ترهونة – مسلاته – القره بوللي.
لجنة مقرها سبها ويكون نطاق عملها مناطق: سبها – مرزق – وادي الحياة – الشاطىء – غات – غدامس – يفرن – مزدة.
وشملت اللجان عضوية مصلحة أملاك الدولة على النحو التالي:
- لجنة طرابلس : عبدالحميد جمعه حميد عبدالله.
لجنة طرابلس “أبوسليم”: عبدالكريم عبدالسلام العجمي.
لجنة طرابلس “حي الاندلس والجفارة” : عبدالجليل ابراهيم العريفي.
لجنة الزاوية : علي عبدالله عمران.
لجنة سبها : سليمان محمد علي أبوعجيلة.
لجنة مصراته : علي أحمد علي البقار.
لجنة سرت : الفيتوري مفتاح أبوسليم.
لجنة بنغازي المركز: عبد الله محمد الفزاني.
لجنة بنغازي : ناصر عثمان البركي.
لجنة البيضاء : يوسف محمد التهامي ادريس.
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