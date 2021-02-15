اقتصاد

تشكيل اللجان الفرعية لتعويضات القانون رقم “4”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر القرار رقم (148) لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجان فرعية تابعة لمصلحة أملاك الدولة بوزارة المالية

وذلك لإستكمال إجراءات التعويض عن العقارات الخاضعة القانون رقم (4) لسنة 1978 م وردّها.

واللجان عددها (10) لجان ، وهي:

  • لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها بلديات “طرابلس المركز – سوق الجمعة – تاجوراء”.

لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها ببلدية “أبوسليم”.

لجنة مقرها طرابلس ويكون نطاق عملها ببلدية “حي الأندلس”، ومنطقة “الجفارة”.

لجنة مقرها سرت ويكون نطاق عملها ببلديات: سرت – الجفرة – اجدابيا – الواحات – الكفرة.

لجنة مقرها بنغازي ويكون نطاق عملها: منطقة بنغازي المركز

لجنة مقرها بنغازي ويكون نطاق عملها مناطق: البركة – السلاوي – الأبيار – العقورية.

لجنة مقرها البيضاء ويكون نطاق عملها مناطق: البيضاء – المرج – درنة – القبة – طبرق – البطنان – شحات – الرجمة.

لجنة مقرها الزاوية ويكون نطاق عملها للمدن التالية: الزاوية – صرمان – زوارة – صبراته – العجيلات – نالوت – غريان.

لجنة مقرها مصراته ويكون نطاق عملها مناطق: مصراته – بني وليد – زليتن – الخمس – ترهونة – مسلاته القره بوللي.

لجنة مقرها سبها ويكون نطاق عملها مناطق: سبها – مرزق – وادي الحياة – الشاطىء – غات – غدامس – يفرن – مزدة.

وشملت اللجان عضوية مصلحة أملاك الدولة على النحو التالي:

  • لجنة طرابلس : عبدالحميد جمعه حميد عبدالله.

لجنة طرابلس “أبوسليم”: عبدالكريم عبدالسلام العجمي.

لجنة طرابلس “حي الاندلس والجفارة” : عبدالجليل ابراهيم العريفي.

لجنة الزاوية : علي عبدالله عمران.

لجنة سبها : سليمان محمد علي أبوعجيلة.

لجنة مصراته : علي أحمد علي البقار.

لجنة سرت : الفيتوري مفتاح أبوسليم.

لجنة بنغازي المركز: عبد الله محمد الفزاني.

لجنة بنغازي : ناصر عثمان البركي.

لجنة البيضاء : يوسف محمد التهامي ادريس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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