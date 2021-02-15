اقتصاد

سيدة أفريقية ستقود منظمة التجارة العالمية.. لأول مرة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبحت الاقتصادية النيجيرية، نجوزي أوكونجو إيويلا، على بعد خطوات قليلة من شغل منصب أول مدير عام أفريقي لمنظمة التجارة العالمية.

وتقرر أن يصوّت ممثلو 164 دولة عضو في المنظمة على اختيار “إيويلا” لتولي مهمة مدير عام لمنظمة التجارة العالمية، بصورة رسمية، خلال الاجتماع المرتقب، اليوم.

وفي حالة حصولها على التصويت؛ ستكون الاقتصادية النيجيرية أول سيدة تشغل هذا المنصب في تاريخ المنظمة.

جدير بالذكر أن “إيويلا” هي المرشح الوحيد لرئاسة المنظمة، في ظلّ تراكم الأزمات وتصاعد مستوى التحديات، طوال الفترة الماضية.

وعانت المنظمة بشدّة، بسبب إصرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منع محاولات تعيين مدير جديد للمنظمة؛ على خلفية اعتراضه على “إيويلا” التي تتمتع بتأييد واسع للغاية من جانب الدول الأعضاء.

ومع قدوم الرئيس جو بايدن، أعلنت الولايات المتحدة، أنها تؤيّد تعيين “إيويلا” التي شغلت من قبل منصب وزير المالية والخارجية في نيجيريا، وكذلك المدير الإداري للبنك الدولي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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