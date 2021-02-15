خام برنت يواصل الارتفاع مسجلا 63 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.63% ما يعادل 1.02 دولار، ليسجل سعر البرميل 63.46 دولارا في السوق العالمية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.09% أي 1.25 دولارا ليسجل 60.72 دولارا للبرميل، وذلك تزامناً مع التوترات القائمة بين السعودية و”جماعة الحوثي” إلى جانب استمرار الأجواء شديدة البرودة في أوروبا -حسب ما نقلت وكالة الأناضول-.

وكانت أسعار النفط الخام شهدت الاثنين وصولها لمستوى 60 دولارا لبرميل برنت مع ظهور مؤشرات لانتعاش الطلب، وهو أعلى مستوى له منذ قرابة العام.

يُشار إلى أن العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل وصلت إلى 57.96 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.

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