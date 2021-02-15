اقتصاد

مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط يكشف لصدى سيطرة الأطقم الفنية على تسرب نفطي إليكم التفاصيل …. 

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مكتب الإعلامي بشركة الواحة للنفط حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الأثنين على نجاح الأطقم الفنية والهندسية بحقلي السماح والواحة بمساندة فريق الصيانة بحقل الظهرة من السيطرة على تسرب نفطي بخطوط نقل استراتيجية طول 184كم و 140كم ، وكما تصل هذه الحقول إلى مجمع خزانات ميناء السدرة النفطي اكبر مرافئ التصدير.

ومن جهته اشاد رئيس لجنة الإدارة “نوري الصيد” بالجهود الإستثنائية والمضاعفة التي تبدل على الرغم من تباعد الجغرافي بين مواقع وجود التسريبات، مؤكداً على ضرورة التعاون والعمل الجماعي لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي يمر به قطاع النفط والغاز الليبي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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