وصول 4 آلاف طنّ إسمنت مكيس إلى ميناء بنغازي

يشهد ميناء بنغازي البحري حركة ملاحية نشطة، خلال هذه الأيام، برسوّ العديد من السفن التجارية على أرصفته.

وبحسب بيانات إدارة الميناء، فقد رست نقل الحاويات “ڤكتوريا أل”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشواطئ الذهبية”، وعلى متنها 146 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست السفينة “ألك” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الدليل”، وعلى متنها 112 حاوية بضائع وسلع مختلفة، كما رست، أيضًا، سفينة نقل الأسمنت “جيمي برنسس” التابعة للوكيل الملاحي شركة “غرناطة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها أربعة آلاف طنّ من أكياس الأسمنت.

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