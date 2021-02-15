مصدر لـ”218″: وقف عمليات تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي في تصريح لـ”218″، إن عمليات تصدير النفط توقفت صباح اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورجّح المصدر ذاته أن توقف التصدير، سيستمر لمدة يومين، على أن يعود التصدير لطبيعته؛ بعد تحسن الطقس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتوقف فيها عمليات التصدير خلال عام 2021؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ استمر الإغلاق لمدة ثلاثة أيام، في آخر يناير الماضي.

وتنتج ليبيا نحو 1,2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وتعدّ منطقة الهلال النفطي استراتيجيةً؛ لما تحويه من عدد كبير من موانئ النفط.

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