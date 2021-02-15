اقتصاد

مصدر لـ”218″: وقف عمليات تصدير النفط في منطقة الهلال النفطي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي في تصريح لـ”218″، إن عمليات تصدير النفط توقفت صباح اليوم؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

ورجّح المصدر ذاته أن توقف التصدير، سيستمر لمدة يومين، على أن يعود التصدير لطبيعته؛ بعد تحسن الطقس.

وتعد هذه المرة الثانية التي تتوقف فيها عمليات التصدير خلال عام 2021؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ استمر الإغلاق لمدة ثلاثة أيام، في آخر يناير الماضي.

وتنتج ليبيا نحو 1,2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، وتعدّ منطقة الهلال النفطي استراتيجيةً؛ لما تحويه من عدد كبير من موانئ النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك