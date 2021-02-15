رئيس غرفة تجارة وصناعة والزراعة سبها يؤكد لصدى عن فتح المنفذ بين المنطقة الجنوبية والجزائر لتوريد البضائع

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها “منصور السريتي” حصريا لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الأثنين، على اتفاقية تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الجزائر بفتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين لتوريد البضائع منها .

وقال السريتي تم الاتفاق على فتح المنفذ من قبل البلدين قبل تفشي وباء كورونا، ويتم الأن العمل على إستئناف هذا المنفذ وأخد الإذن من السلطات الليبية لتأمين المكان، وتم إستلام رسالة من قبل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجزائر وإعطاء الإذن لمنفذ ذبذاب للعمل والسماح بخروج وذخول البضائع من الجزائر إلى ليبيا.

وكما أكد رئيس الغرفة السريتي أن العمل يعود بمنفعة على سكان المنطقتين، وقال أيضا أن المنطقة الجنوبية تواجه نقص كبير بمعدات الأغذية والأدوية ومواد البناء بالمدن وأن هذه البادرة تعود بالمنفعة للمنطقة الجنوبية خاصة وليبيا عامة.

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