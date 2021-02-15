خاص لصدى: مدير مكتب محافظ مركزي بطرابلس يكشف لصدى عن موعد تداول الرسمي لفئة ال5 دينار الجديدة

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “عبد اللطيف التونسي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أنه كافة شحنات اصدار العملة الجديدة من فئة 5 دينار ستصل تباعاً خلال الفترة القريبة القادمة ، مضيفاً أنه سيتم التداول الرسمي لهذه العملة اعتباراً من يوم 17 فبراير تزامناً مع احتفالات شعبنا الكريم بهذه المناسبة .

كما أكد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “عبد اللطيف التونسي” أن الكمية الأولية التي تم التعاقد عليها من فئة 5 دينار هي5 مليار دينار ووصلت شحنة منها خلال الأسبوع المنصرم .

ووفقاً للتونسي فقد تم التعاقد كما هو معتاد مع شركة ديلا روا الانجليزية وستتم طباعة كامل هذه العملة مع هذه الشركة الانجليزية لأنها شريك استراتيجي لمصرف ليبيا المركزي وهي الشركة الوحيدة التي طبعت الفئات النقدية الأوراق النقدية في ليبيا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا .

وتابع بالقول: في نيتنا سحب الإصدارات القديمة من الإصدار السادس والسابع من هذه الفئة ربما خلال الفترة اللاحقة ، بعد أن نكون قد تأكدنا أن مشكلة السيولة لم تعد موجودة ، الأمر الذي يسمح لنا بسحب بعض الإصدارات القديمة واحلالها بهذا الإصدار الجديد .

وتابع أن طباعة ال5 دنانير على ورق البوليمير تأتي ضمن استراتيجية التحول التدريجي التي أقرها مصرف ليبيا المركزي في التحول من طباعة العملة على ورق القطن والكتان إلى التحول على المادة طباعة الأوراق النقدية على مادة البوليمير وبالذات بعد نجاح تجربة التي خضناها في إصدار الورقة النقدية من فئة الدينار .

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