خاص..”التونسي”يؤكد أن الاعتمادات والأغراض الشخصية مفتوحة وعدم وجود مشكلة في توفير النقد الأجنبي ..ويكشف أوضاع السيولة بالتفصيل

قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” لصدى الاقتصادية حول أوضاع الأسعار أن توقعاتنا ودراساتنا جميعها بينت أن الأسعار ستنخفض من نسبة 30% إلى 40% لأنه حتى في ظل فتح الاعتمادات التي كان يقوم بها مصرف ليبيا المركزي كان أغلب الموردين تجار يقومون بتسعير السلع التي يقومون بتوريدها بسعر السوق الموازي ، يعني من الممكن أن يورد سلعة بدولار أو 3.70 أو 3.90 لكن عندما يقوم بتسعيرها على أساس سوق الموازي .
وأفاد التونسي في تصريح خص به صدى الاقتصادية : الآن الاعتمادات مفتوحة لكافة التجار والأغراض الشخصية مفتوحة لكافة الليبين وأصبحت ليست هناك من مشكلة في توفير النقد الأجنبي لتوريد السلع والخدمات التي يحتاجها الليبيون ، وبالتالي يفترض أن الأسعار تبدأ تدريجياً بالنزول إلى أن تصل إلى المستوى المتوقع وهو من 30 إلى 40% .
وتابع بالقول: صحيح أن 30 إلى 40% هي ستكون نسبة واضحة في بعض السلع ولكنها ستكون هناك سلع أقل مرونة وستسجيب لدرجة أقل ولكن على المدى الطويل ونحن متأكدين أن ذلك سيحل .
وقال التونسي: بدأ هناك انفراج كبير في أزمة السيولة بالذات في المدن الرئيسية ، كطرابلس ومصراتة وبنغازي والمصارف مليئة بالسيولة النقدية ، وبدأت بعض المصارف إيداع فائض السيولة لديها لدى المصرف المركزي ، وبدأنا في اعادة توزيع السيولة النقدية على المصارف بعض المدن الأقل حظاً في فتح الاعتمادات المستندية وأيضاً في تنفيذ المخصصات الشخصية ، واليوم خرجت شحنة إلى الجنوب الليبي وسنواصل جهودنا في هذا الإطار إلى أن تحل المشكلة بشكل نهائي بالإضافة إلى تطويرنا لإستراتيجية الدفع الإلكتروني لتكون بديل عن الدفع النقدي
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