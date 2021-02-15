اقتصاد

خاص.. المركزي يؤكد لصدى على استمرار تواصله مع الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لوصول قيمة التمويل عن يناير وفبراير لحساباتها

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حول تمويل الميزانية عن شهري يناير وفبراير بقيمة اجمالية 9مليار دينار .

حيث قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف ليبيا المركزي وافق على منح تمويل لمدة شهرين لتغطية نفقات الحكومة الضرورية لمدة شهرين في مقدمتها المرتبات ، وأيضاً نفقات الباب الرابع المتعلقة بدعم الوقود والامداد الطبي وغيرها .

وتابع بالقول: لازلنا في تواصل مع الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تكفل وصول هذا المبلغ إلى حسابات الحكومة ولكن من حيث المبدأ مصرف ليبيا المركزي وافق على تمويل الحكومة لتتمكن من دفع النفقات الضرورة في مقدمتها المرتبات .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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