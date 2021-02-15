خاص.. المركزي لصدى: لازلنا في تواصل مع الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل وصول قيمة التمويل عن يناير وفبراير لحساباتها… تعرف على التفاصيل

صرح مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حول تمويل الميزانية عن شهري يناير وفبراير بقيمة اجمالية 9مليار دينار .

حيث قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي “عبد اللطيف التونسي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية أن مصرف ليبيا المركزي وافق على منح تمويل لمدة شهرين لتغطية نفقات الحكومة الضرورية لمدة شهرين في مقدمتها المرتبات ، وأيضاً نفقات الباب الرابع المتعلقة بدعم الوقود والامداد الطبي وغيرها .

وتابع بالقول: لازلنا في تواصل مع الحكومة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل وصول هذا المبلغ إلى حسابات الحكومة ولكن من حيث المبدأ مصرف ليبيا المركزي وافق على تمويل الحكومة لتتمكن من دفع النفقات الضرورة في مقدمتها المرتبات .

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