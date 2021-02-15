خاص: “المركزي” بطرابلس يكشف لصدى عن مستجدات القرض الممنوح للمصارف …واستيفاء تلاثة بنوك بالإجراءات المطلوبة اليوم

أكد مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “عبد اللطيف التونسي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن قيمة القرض الممنوح للمصارف ال5 مليار وافق عليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ولكن منح القرض مشروط بمجموعة من الإجراءات التنفيذية والمستندات التي ينبغي على المصارف أن توفرها .

وكشف التونسي أن اليوم تلاثة مصارف استوفت الإجراءات المطلوبة وهي مصرف الجمهورية ومصرف الوحدة ومصرف التجاري الوطني واليوم صباحاً نفذت إدارة الحسابات القيود المتعلقة بإضافة المبالغ المخصصة لهذه المصارف فيما يتعلق بالإقراض وجاري استكمال القرض لبقية المصارف ، وأن كل مصرف يستوفي المستندات والإجراءات المطلوبة منه سنقوم بمنحه القرض وفقاً للقيمة التي أقرها مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في قراره .

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