اقتصاد

الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن عن رفض شحنة علكة موردة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة علكة موردة، تحمل العلامة التجارية Prestige، وذلك لأحتوائها على مضافات محظورة.

وبحسب المركز فإن الكمية المرفوضة قد بلغت 356 كرتونة، والبلد المنشأ تركيا، والمنفذ الذي وصلت إليه ميناء الخمس البحري.

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    صحيفة صدى الاقتصادية

    صحيفة صدى الاقتصادية

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