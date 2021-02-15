الرقابة على الأغذية والأدوية يعلن عن رفض شحنة علكة موردة

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة علكة موردة، تحمل العلامة التجارية Prestige، وذلك لأحتوائها على مضافات محظورة.

وبحسب المركز فإن الكمية المرفوضة قد بلغت 356 كرتونة، والبلد المنشأ تركيا، والمنفذ الذي وصلت إليه ميناء الخمس البحري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية