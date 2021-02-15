المصرف المركزي بطرابلس يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دينار

طرابلس 15 فبراير (وال)- أعلن المصرف المركزي بطرابلس اليوم الإثنين، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دينار.

وقال مدير مكتب المحافظ عبد اللطيف التونسي، إنه سيتم طرح إصدار الجديد من فئة 5 دينار مصنوعة من مادة البوليمير، مضيفًا أن الكمية الأولية التي تم التعاقد عليها من فئة 5 دينار هي 5 مليار دينار، ووصلت شحنة منها خلال الأسبوع المنصرم.

وأضاف التونسي أنه تم التعاقد كما هو معتاد مع شركة ديلا روا الإنجليزية، وستتم طباعة كامل هذه العملة مع هذه الشركة الانجليزية؛ لأنها شريك استراتيجي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وهي الشركة الوحيدة التي طبعت الفئات النقدية من العملات الورقية في ليبيا منذ الاستقلال إلى الآن. (وال- طرابلس) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال