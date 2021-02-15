الشركة العامة للكهرباء تصدر بيانا حول الإعتداءات المتكررة

أصدرت الشركة العامة للكهرباء بيانا حول الإعتداءات المتكررة لشبكة الكهربائية،وأكدت على أنها تشكل عائق كبير امام الشركة.

وقالت الشركة أن الإعتداءات شملت سرقة الأسلاك والكوابل والمحولات، مضيفة أن الجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين والتزامهم بالوظيفة والوطنية وتنفيذ كل الأعمال الموكلة لديهم.

وكما اكدت الشركة أيضاً أن استمرار هذه الاعتداءات سيؤدي إلى انهيار الشبكة بالكامل، وكذلك مناشدتها للجهات الأمنية والضبطية بتحمل كافة المسؤولية ويجب اتخاد الاجراءات لردع هذه الظاهرة لحماية الشبكة الكهربائية من أي إعتداء.

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