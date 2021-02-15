رئيس مصلحة التسجيل العقاري يزور إدارة المعلومات والإحصاء

قام اليوم الاثنين 15 فبراير 2021 رئيس مصلحة التسجيل العقاري “فرج المحمودي” بزيارة للإدارة العامة للمعلومات والاحصاء.

حيث سار في جولةٍ تفقدية لمكاتب الادارة، للاطلاع على سير العمل وأرشفة السجّلات والملفات العقارية، وفي نفس الصدد اطلّع المحمودي على غرفة الخوادم الرئيسية و المنظومة العقارية الجاري العمل عليها.

كما قام مهندسو الإدارة بشرحٍ مفصّل عن العمل المنجز، وأهميّة إستكمال مشروع الأرشفة الإلكترونية.

كذلك الجهود التي يقوم بها العاملون للحفاظ على سجّلات وملفات المصلحة، والسعي للانتقال إلى العمل الالكتروني بدلاً عن العمل اليدوي التقليدي.

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