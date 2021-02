أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ أشهر

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 13 شهرا بدعم من توزيع ناجح للقاحات يبشر بإحياء الطلب على الخام مع مواصلة المنتجين كبح الإمدادات، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 87 سنتا، أو ما يعادل 1.39 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 63.30 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 63.76 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 22 يناير العام الماضي.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 60.12 دولار للبرميل بعد أن لامست 60.90 دولار وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير العام الماضي.

وسجلت أسعار النفط مكاسب بحوالي 5 في المئة الأسبوع الماضي.

وصعدت أسعار النفط على مدار الأسابيع القليلة الماضية أيضا وسط شح في الإمدادات يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة “أوبك+”.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية: “علاوة على ذلك، فإن قوة أسواق الأسهم العالمية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة”.

وأضاف يوشيدا أن أسعار الخام قد تتجه إلى 70 دولارا للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض التكلفة مع تيسير مالي في أنحاء العالم وتوزيع سريع للقاحات وشح الإمدادات من “أوبك+” ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

