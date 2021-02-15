محطة مصراته البحرية توّقع اتفاقية مشتركة مع إحدى شركات الشحن البحري

تم يوم الاثنين الماضي الموافق 8 فبراير 2021م بمدينة مصراته، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المحطة البحرية مصراته ويمثلها “ميلاد بشير” بصفته مدير عام الشركة والشركة “العالمية للملاحة” ويمثلها “نضال بابا” بصفته رئيس مجلس الادارة.

وقد حضر مراسم التوقيع كُلاً من: “أحمد حمي” وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والنقل البحري، “فتحي عبدالباسط دلعوب” عضو مجلس الإدارة للشركة العالمية للملاحة، “محمد الفقيه” رئيس مجلس الادارة للشركة الليبية للحديد و الصلب، وأخيراً “أحمد ارخيص “رئيس مجلس الإدارة لشركة كيفالاي للاستثمار السياحي، وعدد من مدراء الادارات والمكاتب التابعين للشركة الليبية للحديد والصلب.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري والتوكيلات الملاحية و المناولة و الشحن وغيرها.

ومن ضمن الاتفاقية تمّ التوقيع على تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الارآء والافكار، التي من شأنها إنجاح المشروع بما يعود بالفائدة على الجانبين.

واتفق الطرفان على إعداد صيغة عقد لتوفير منظومة حجز التذاكر الخاصة بسفن الركاب و شحن البضائع والتي ستقوم بأعمالها الشركة العالمية للملاحة في مدينة طرابلس لصالح محطة مصراته البحرية.

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