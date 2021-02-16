بلدية جالو تناقش شح إمدادات الوقود وغاز الطهي

عقدت بلدية جالو، الاجتماع الثاني الدوري للمجلس البلدي لبلدية جالو برئاسة عميد البلدية عبدالباسط بازاما وحضور كامل الأعضاء، يوسف بوعوينة وأحمد الشحاتي وإبراهيم سلطان وعلي بوفرنينة وأحمــد سعد ومبروكة شحّات.

وتم خلال الاجتماع، المصادقة على الاجتماع الأول واعتماد اللجان التخصصية داخل المجلس ومناقشة آلية عمل كل لجنة على حدة، كما تم خلال الاجتماع استعراض تبِعات اجتماع العضوين ابراهيم سلطان وعلي بوفرنينة مع مدير شركة البريقة لتسويق النفط ومسؤول التوزيع بالشركة ومدير شركة ليبيا نفط بشأن شح إمدادات الوقود وغاز الطهي بالمدينة وتقييم الوضع والكميات الوقود والغاز التي تم توفيرها.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد الخطة العامة للعمل بالمجلس البلدي لبلدية جالو.

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