الرقابة على الأغذية والأدوية يقوم بجولة تفتيشية بمدينة درنة

- قام يوم أمسٍ الاثنين مفتشو قسم الرقابة الداخلية بمكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – درنة، بزيارةٍ ميدانيّة تفتيشية برفقة جهاز الحرس البلدي، واستهدفت الزيارة مخازن مكتب السلع التموينية بالمدينة وسُّجلت الملاحظات التالية:
- وجود فتحات كبيرة تسمح بدخول القوارض والحشرات بالمخازن، وجود بقايا فضلات الطيور على السلع الغذائية التموينية؛ وذلك نتيجة وجود فتحات بأسطح المخازن.
- أيضاً كمية الأرز الموجودة بالمخازن على حسب الكشف الظاهري، كانت مطابقة للاشتراطات الصحية، حالة المخازن غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
- ولقد تمّ إعداد تقارير مفصّلة بكل هذه المخالفات، وإحالتها لجهاز الحرس البلدي وللجهات الضبطية ذات الاختصاص.
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