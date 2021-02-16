الرقابة على الأغذية والأدوية درنة يقوم بجولة تفتيش على مخازن السلع التموينية

قام يوم أمسٍ الاثنين مفتشو قسم الرقابة الداخلية بمكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية – درنة، بزيارةٍ ميدانيّة تفتيشية برفقة جهازالحرس البلدي، واستهدفت الزيارة مخازن مكتب السلع التموينية بالمدينة وسُّجلت وجود فتحات كبيرة تسمح بدخول القوارض والحشرات بالمخازن، وجود بقايا فضلات الطيور على السلع الغذائية التموينية؛ وذلك نتيجة وجود فتحات بأسطح المخازن.

أيضاً كمية الأرز الموجودة بالمخازن على حسب الكشف الظاهري، كانت مطابقة للاشتراطات الصحية، أمّا حالة المخازن غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

ولقد تمّ إعداد تقارير مفصّلة بكل هذه المخالفات، وإحالتها لجهاز الحرس البلدي وللجهات الضبطية ذات الاختصاص.

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