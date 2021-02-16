شركة “الزاوية” تدرس زيادة معدلات الإنتاج بمصفاة الزاوية

بحث رئيس وأعضاء لجنة الإدارة شركة “الزاوية لتكرير النفط”، زيادة معدلات الإنتاج بمصفاة الزاوية.

وجاء ذلك، خلال اجتماع مُوسّع؛ قدم فيه المجتمعون دراسة تضمن زيادة الطاقة التكريرية، وذلك من خلال إنشاء وحدات تكرير جديدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية من المحروقات.

واتفق الحضور على ضرورة التنسيق ووضع الترتيبات اللازمة مع المؤسسة الوطنية للنفط، حتى يتم تشكيل فريق عمل متخصص من الإدارات المعنية بالشركة، ومختصي الإدارة العامة للصناعات بالمؤسسة.

كما أكد الحضور، أيضاً، على ضرورة إعادة تقييم بعض المشروعات الأخرى، وتحديد الأولويات المستهدفة بالتنفيذ؛ اعتمادًا على الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية