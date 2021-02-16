“ليبيانا” تُصادق على الميزانيات المالية للسنوات الماضية

صادق رئيس مجلس إدارة شركة البريد الليبي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيصل جرجاب، مع رئيس الجمعية العامة لشركة “ليبيانا” للهاتف النقال، المنعم خليفة الحجاجي؛ على الميزانيات المالية للشركة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع العادي الأول لهذا العام، حيثُ ناقش المجتمعون تقرير نشاط شركة “ليبيانا”، والأداء التشغيلي والمالي لعام 2020، إضافة إلى وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والمُوازنة المُقدّرة للعام الحالي، والمُصادقة على الميزانيات النهائية، وإقرارها من قبل مكتب مراجعة الحسابات للسنوات المالية بين 2013 وحتى 2017.

جديرٌ بالذكر، أن شركة “ليبيانا” للهواتف النقالة، هي شركة تابعة لشركة “LPTIC”، وقد تأسست في عام 2004.

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