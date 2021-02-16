اقتصاد

انكماش الاقتصاد التونسي بـ 8,8% خلال 2020

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المعهد الوطني للإحصاء بتونس، عن انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 8,8% خلال عام 2020.

وأرجع المعهد سبب هذا الانكماش إلى تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

وبحسب بيان المعهد؛ فقد نما الاقتصاد التونسي في عام 2019 بنسبة 1% فقط.

وإلى جانب ذلك؛ تتوقّع الحكومة التونسية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% وفقًا لميزانية عام 2021، إذ تهدف ميزانية العام الحالي إلى خفض العجز إلى 6,6%.

يُشار إلى أن المالية العامة في تونس سجلت عجزًا في الميزانية بلغ 11,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020؛ إذ يعتبر هذا أعلى مستوى في نحو أربعة عقود.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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