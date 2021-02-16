إدارة الدعم الفني تجتمع مع صندوق الضمان الاجتماعي و شركة هاتف ليبيا

عُقد صباح أمس الإثنين اجتماع تمهيدي برئاسة مُدير إدارة الدعم الفني وبحضور عدد من مسؤولي صندوق الضمان الاجتماعي و شركة هاتف ليبيا، بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة .

تناول الاجتماع إمكانية التعاون في مجال الاتصالات و الربط الشبكي لكافة فروع ومكاتب وادارات الصندوق من خلال الربط فيما بينها بواسطة الألياف البصرية.

كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين لدراسة وجمع البيانات المطلوبة من حيث المقايسات وعدد الفروع وغيرها من النقاط التى ستناقش مجددا في اجتماع اخر وطرحها على الادارة العليا للموافقة فور الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية والميدانية.

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