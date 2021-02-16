بسبب الطقس أسعار النفط تحقق أعلى مستوى منذ 13 شهراً

حققت أسعار النفط الثلاثاء، ارتفاعا هو الأعلى لها منذ 13 شهراً؛ إثر موجة طقس بارد مفاجئ؛ تسبّب في إغلاق الآبار في تكساس أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة.

ووفقا لـ -رويترز- زادت الأسعار بفضل مخاوف متعلقة بالإمدادات، بينما تلقت الأسعار الدعم من تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط الأمريكي” بنسبة 0.7%، لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير 2020.

وتسبّب الطقس البارد في الولايات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكساس، وفرض قيوداً على مشغّلي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي؛ ما تسبّب في انقطاع الكهرباء عن نحو أربعة ملايين منزل وشركة.

يُشار إلى أن أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت الاثنين، بنسبة 1.63% ما يعادل 1.02 دولار، ليسجل سعر البرميل 63.46 دولارا في السوق العالمية.

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