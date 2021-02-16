الجمعية العمومية لشركة ليبيانا تعقد اجتماعها الأول لهذا العام

عقدت صباح أمسٍ الاثنين 15 فبراير 2021 الجمعية العمومية لشركة” ليبيانا للهاتف المحمول”، اجتماعها العادي الأول للعام الحالي، بمقرها في طرابلس.

وترأس هذا الاجتماع “فيصل قرقاب” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، وبحضور كل من أعضاء مجلس ادارة الشركة القابضة ومديرها العام، و “عبد المنعم خليفة الحجاجي” رئيس مجلس إدارة شركة ليبيانا للهاتف المحمول، وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام الشركة.

وتمّ في هذا الاجتماع المصادقة على الميزانيات الختامية المعتمدة من ديوان المحاسبة للسنوات المالية “2013، 2015،2014، 2016 و2017“.

كما استعرض المجتمعون تقرير النشاط والأداء التشغيلي والمالي للشركة لسنة 2020م، واعتماد ومناقشة الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية لسنة 2021م، الكفيلة بإدارة المشاريع الحالية، والمشاريع الجديدة المزمع تنفيذها.

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