افتتاح مرتقب لسفارة مصر في ليبيا بعد إغلاق دام لسنوات

قال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي أمس الإتنين في تصريح لوكالة الأناضول إن وفدا من الدبلوماسيين وعناصر الأمن سيقوم بزيارة رسمية إلى طرابلس لبضعة أيام.

وأضاف القبلاوي أنه سيتم إعادة فتح سفارة مصر في طرابلس.

و من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه في القاهرة في 9 فبراير لنظيره الليبي محمد طه سيالة إن بلاده ترغب في إعادة فتح سفارتها في طرابلس قريباً ، من أجل الإسهام في تفعيل التعاون الثنائي ودفع العلاقات بين البلدين .

وهذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وفد مصري رفيع المستوى إلى طرابلس منذ عام 2014.

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