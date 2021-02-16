خروج الوحدة البخارية بمحطة مصراتة عن الخدمة

مصراتة 16 فبراير 2021 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء، عن خروج الوحدة البخارية بمحطة مصراته للدورة المزدوجة بقدرة إنتاجية 240 ميغاوات عن الخدمة.

وأوضحت الشركة – في بيان لها – أن ذلك جاء نتيجة انسداد مدخل مياه البحر بالأعشاب، لافتًا إلى أنه جاري العمل على تنظيف المدخل لإعادة تشغيل الوحدة.

وكانت العامة للكهرباء قد أعلنت أمس الإثنين، إعادة تشغيل وحدات التوليد الغازية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الخمس.

وقالت الشركة – عبر صفحتها في فيسبوك – إنه تم أيضًا إعادة تشغيل الوحدة الأولى والثانية بمحطة الخمس استعجالي، وأنه وجاري العمل على إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثانية، ووحدات التوليد البخارية الأولى والثانية والثالثة بمحطة الزاوية المزدوجة.

وأشارت الشركة إلى أنه تم سرقة أسلاك كهرباء بمسافة 1650 مترًا وتخريب محول، وأنه لا تزال ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء مستمرة بشكل شبه يومي من قبل مجموعة من اللصوص المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ووجدانهم ووطنيتهم مقابل حفنة من الدنانير.

وأضافت الشركة أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 1200 متر من خط الحاكمية التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن، وسرقة أسلاك كهربائية بمسافة 450 مترًا من خط ماجر 2 من محطة 220 زليتن، وفقدان التغذية على 4 محولات سكني زراعي التابع لدائرة وسط زليتن إدارة توزيع زليتن.

وتابعت الشركة: “تم تخريب محول بقوة 220 ميغاوات لتشاركية الذهبية للدواجن الذي يتغذى من خط وادي الرمل 30 المشروع التابع لدائرة القره بولي بإدارة توزيع المرقب”. (وال- مصراتة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال