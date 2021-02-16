خاص:”مصرف الوحدة” يكشف لصدى عن خدمات جديدة وهامة

أكد المتحدث باسم مصرف الوحدة أحمد التركي في تصريح لصدى الاقتصادية على اصدار المصرف لتحديث خدمة موبي كاش والتي ستمكن الزبائن بالدفع عن طريق QR CODE .

كما أفاد أن بداية شهر مارس القادم سيتم اطلاق خدمة الموبي كاش أون لاين والتي ستمكن الزبون التسوق أون لاين عبر الإنترنت .

وكشف التركي عن اعادة اتاحة المصرف للمواطنين الذين لا ترد لهم مرتبات أي الذين لا يعملون بالدولة بفتح حسابات جارية والتمتع بكافة الخدمات الإلكترونية والحصول على بطاقات الفيزا الدولية بدون رسالة فتح حساب من جهة العمل ، وكافة الخدمات الأخرى.

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