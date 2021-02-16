اقتصاد

معيتيق يلتقي مبعوث الأمم المتحدة لمناقشة توحيد المؤسسات و استقرار ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق صباح اليوم الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له .

فيما اكد ” يان كوبيش ” على أن مهمته المساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا و الدور المناط للاجسام التشريعية و التنفيذية.

وطالب بالجهود التي بذلها النائب لمعالجة عديد الملفات التي تمهد الطريق نحو المصالحة لحل الأزمة الليبية و طلب المبعوث من النائب الاستمرار في مجهوداته ، لتوحيد المؤسسات بميزانية موحدة .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على تنسيق العمل في المواقف من اجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءاه يوم 24 ديسمبر القادم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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