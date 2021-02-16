سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 16-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

5.1475 بيع في زليتن

5.1425 شراء

5.140 بيع في طرابلس

5.135 شراء

الدولار حوالة تركيا= 5.135 دينار

دولار حواله دبي =5.135 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.70 دينار

اليورو = 6.15 دينار

الجنية الإسترليني 6.87 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب213 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب248.49 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب283.9 دينار

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