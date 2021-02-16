“شكشك” يوقف “بعيو” عن العمل احتياطيًا

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الثلاثاء قرارًا بإيقاف ” رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، احتياطيا عن العمل.

وأوضح شكشك في قراره الذي نشر عبر الحساب الرسمي لديوان المحاسبة على موقع لتواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إيقاف بعيو بسبب عرقلته عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة.

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام رفض تمكين اللجنة من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة.

وأصدر شكشك قرارًا يقضي بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان، وتكليف اللجنة المشكلة بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، واستلام المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية.