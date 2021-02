«بيتكوين» تخترق حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن العملة الرقمية بتكوين اخترقت حاجز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أعلى سعر تسجله على الإطلاق.

يأتي ذلك، بعدما سجلت بيتكوين، صباح اليوم، مستوى تاريخيا، حيث صعدت فوق مستوى 49.4 ألف دولار.

وسجلت العملة الرقمية في منصة CoinMarketCap قراءة عند 49482 دولار، لكنها انخفضت بعد ذلك إلى مستوى 49079 دولار.

ويأتي الارتفاع بعدما أعلنت شركة “تسلا” في مطلع فبراير الجاري أنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في عملة “البيتكوين” كجزء من سياستها الاستثمارية المحدثة.

بالإضافة لذلك تعتزم الشركة البدء في استخدام العملة الرقمية في الدفع لقاء منتجاتها في المستقبل القريب.

وارتفعت العملة المشفرة 72% منذ بداية العام الجاري.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزععام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

يتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

وتُشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون “بيتكوين”.

