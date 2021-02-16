خاص: الخارجية بالوفاق تؤكد لصدى حكم محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا لصالح القنصلية الليبية بميلانو … تعرف على تفاصيل هامة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد القبلاوي لصحيفة صدى الاقتصادية على حكم محكمة استئناف فينيسيا بإيطاليا لصالح القنصلية الليبية بميلانو وترفض دعوى مقدمة ضد الدولة الليبية من شركة إس سي تي بتعويضها بقيمة 7 مليون دولار.

وأكد القبلاوي أن الدعوى المقدمة ضد القنصلية الليبية ترمي إلى مصادرة حسابات بنكية جارية وإيداعات مصرفية باسم الدولة الليبية أو تحت تصرفها لدى مؤسسة مصرفية في إيطاليا.

كما تابع بالقول: أن القنصل المكلف في ميلانو سالم جموم وفريق المحامين أكدوا منذ البداية أن هناك شبهة تزوير لحكم محكمة بطرابلس لصالح شركة إس سي تي وهو الحكم الذي أبطله القضاء الإيطالي.

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