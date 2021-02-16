ديوان المحاسبة يصدر قراراً بإيقاف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام “محمد بعيو”

أصدر خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء السادس عشر من فبراير الجاري القرار رقم 131 لسنة 2021م، المتمثل بإيقاف “محمد عمر بعيو” رئيس المؤسسة الليبية للإعلام احتياطيا عن العمل.

وبحسب ماصرح به ديوان المحاسبة أن سبب إيقاف “بعيو” هو عرقلته عمل اللجنة المكلفة من قبل الديوان بفحص حسابات المؤسسة، وعدم تمكينها من الاطلاع على المستندات والوقوف على أرصدة الحسابات، خصوصا أنه لم يتم إفادة الديوان بقفلها في نهاية السنة.

كما أصدر رئيس الديوان القرار رقم 132 لسنة 2021م القاضي بإخضاع حسابات المؤسسة الليبية للإعلام للرقابة المصاحبة من قبل الديوان، وتكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم 581 لسنة 2020م بأعمال الفحص والرقابة المصاحبة على حسابات المؤسسة، واستلام المعاملات منها، وتخويلها بمنح الإفراج عن المعاملات المالية.

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