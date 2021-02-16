إستمرار الاجتماعات بخصوص الإفراجات المالية وترشيد المرتبات

استكمالا لإجتماع الأمس الذي عقد بين رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نعمان الشيخ” ووزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري”.

اجتمع اليوم الثلاثاء 16 فبراير أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمقرها بطرابلس، مع رئيس لجنة ترشيد المرتبات وعضو من اللجنة التابعة لوزارة المالية.

حيث ناقش رئيس لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني على القطاع الخاص بالهيئة، وبحضور مدير مكتب التحري والمعلومات، والمسؤول عن وحدة الشؤون السرية بمكتب الرئيس، مخرجات بنود الاجتماع السابق مع “بومطاري”، وما تمّ الإتفاق عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية