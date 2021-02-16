حصري: ديوان المحاسبة يكشف لصدى السبب الرئيسي لإيقاف رئيس مؤسسة الإعلام محمد بعيو وتفاصيل هامة

كشف مسؤول بجهاز ديوان المحاسبة الليبي لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل قرار رئيس ديوان المحاسبة بإيقاف رئيس مؤسسة الإعلام “محمد بعيو” اليوم الثلاثاء.

حيث أكد المصدر أن ماحدث هو قيام “محمد بعيو” بمنع لجنة ديوان المحاسبة المشكلة بمراجعة حسابات مؤسسة الإعلام ومطالبته أن يخاطبه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مباشرةً للسماح للجنة بالمراجعة ومن ثم أصدر رئيس الديوان قرار بالإيقاف .

وقال المصدر : قانوناً لا يحق لبعيو مطالبة شكشك مخاطبته شخصياً ، وأنه وبوفق القانون 42 فيجوز لعضو الديوان الوصول إلى أي معلومات ومستندات في حال برز تعريفه وبأنه مكلف حتى بالمستندات السرية منها .

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