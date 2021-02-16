حصري: حسن اونيس يؤكد لصدى أن القيمة التي صرفت على الاحتفال بثورة فبراير 4 مليون .. ويكشف التفاصيل

قال رئيس الهيئة العامة للثقافة وعضو لجنة احتفالات عيد ثورة فبراير “حسن أونيس” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن القيمة الإجمالية التي خصصت للاحتفال بالعيد العاشر لثورة فبراير تبلغ 4 مليون دينار .

وبحسب ما صرح به “حسن أونيس” لصدى الاقتصادية فإن هذه القيمة خصصت لليبيا بالكامل ، شرقاً وغرباً وجنوباً بدون استثناء وعلى كافة مصروفات الاحتفالية.

وكانت عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً أن الميزانية التي خصصت لاحتفالية الذكرى العاشرة لثورة فبراير المليار ، مع تداول قيم أخرى بالخصوص .

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