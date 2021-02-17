اقتصاد

“عمل الوفاق” تُناقش مُستجدّات تدريب الباحثين عن عمل في مرزق

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مع عميد بلدية مرزق علي الطاهر، كيفية دعم برامج تدريب الباحثين عن العمل في كافة المجالات، بما في ذلك المهنية التي يحتاج إليها سوق العمل.

وناقش الطرفان، إمكانية إقامة البرامج التدريبية التي من شأنها أن تساهم في دعم وتمكين المرأة بالبلدية في المجال الوظيفي والمهني، إلى جانب الوقوف على كافة الصعوبات التي تعرقل اعتماد الملاك الوظيفي للمجلس البلدي والملاكات الوظيفية لبعض القطاعات بالبلدية.

وشارك في الاجتماع من جانب بلدية مرزق، إبراهيم يوسف اجمي مدير العمل والتأهيل بالبلدية، والمهدي عبدالرحمن المهدي مندوب عن بلدية مرزق، فيما حضر من جانب الوزارة زهير بن مسعود مدير إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل، وناصر بربة مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات، والسيدة ريم عجاج عضو بمكتب الوزير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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