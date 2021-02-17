شركة “زلاف” تُناقش آليات تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب

تابع رئيس لجنة الإدارة بشركة “زلاف” لاستكشاف النفط والغاز، مشروع محفظة زلاف الاستكشافي، ومشروع مصفاة الجنوب.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر شركة “زلاف”، وشارك فيه أعضاء لجنة الإدارة؛ استعراض مشروع محفظة زلاف الاستكشافي لتقييم العمليات الاستكشافية لخمسة امتيازات للشركة، إذ يتضمّن مشروع محفظة زلاف الاستكشافي لعام 2020، تفسير البيانات ثنائية وثلاثية الأبعاد، وإعادة التقييم الجيولوجي، ودراسة نتائج الآبار المحفورة في خمس قطع وامتيازات تشغلها الشركة، إلى جانب ذلك.

كما بحث الاجتماع، آخر مستجدات مشروع مصفاة الجنوب، ومناقشة استراتيجية التعاقد بخصوص تنفيذ المشروع، والنظر في الخيارات والبدائل لكيفية التعاقد، حيثُ تم الاتفاق علي دراسة الخيارات المقدمة وتقديم عروض وبدائل اخرى، ومن ثمّ إعداد تقرير شامل وإحالته للمؤسسة الوطنية للنفط؛ للنظر فيه.

يُذكر أن مشروع مصفاة الجنوب، هو أحد أهم المشروعات الاستراتيجية، التي تبنتها شركة “زلاف ليبيا”، من حيث التنمية المكانية، والتي ستُساهم، بشكل فعّال، في حلّ أزمة الوقود في الجنوب الليبي، وتخلق العديد من فرص العمل لسكان المنطقة ككل، بحسب بيان الشركة.

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