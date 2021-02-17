اقتصاد

وصول 1133 سيارةً وشاحنةً إلى ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري العديد من السفن، التي تحمل على متنها السلع المختلفة والسيارات وأكياس الإسمنت.

وبحسب أحدث بيانات نشرتها إدارة الميناء؛ فقد رست سفينة نقل السيارات “قراند فلوريدا” التابعة للوكيل الملاحي “ميار ليبيا للتوكيلات”، وعلى متنها 1133 سيارة وشاحنة، قادمة من السوق الأوروبية.

وفي وقت سابق، رست سفينة نقل الحاويات “ڤكتوريا أل”، وعلى متنها 146 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إلى جانب سفينة نقل الأسمنت “جيمي برنسس” التابعة للوكيل الملاحي شركة “غرناطة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها أربعة آلاف طنّ من أكياس الإسمنت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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