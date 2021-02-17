قصة وأهداف التصميم الجديد لفئة خمسة دنانير في ليبيا

بعد مرور نحو عامين عن دخول ليبيا قائمة الدول التي تستخدم العملات البلاستيكية المُكونة من البلوَمير عندما طرحت تصميما جديدا من فئة الدينار عام 2019، كشف المصرف المركزي الاثنين في احتفالية نظمها بمقره بمدينة طرابلس عن التصميم الجديد لفئة الخمسة دنانير.

وتضمنت الواجهة الأمامية للتصميم الجديد صورة برج الساعة، والخلفية صورة لآثار شحات طغى عليها اللون البني الخفيف والرمادي، إلى جانب النقوش وعلامات الأمان وصورة شيخ المجاهدين عمر المختار.

ومن شأن التصميم الجديد إدامة تداول فئة خمسة دنانير الجديدة بمعدل 3 أضعاف بالمقارنة مع ما كانت عليه العملة القديمة.

من جانبه، قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي في تصريح خاص لقناة “218” إن المركزي منح الإذن للمصارف التجارية ببداية تداول الفئة الجديدة ابتداء من يوم 17 فبراير الجاري تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة.

وتعتمد 30 بلدا في العالم التداول بالعملة البلاستيكية، ودخلت ليبيا سباق استبدال عملتها بشكل تدريجي في إطار تحسين جودة العملة وإطالة أمد عمرها.

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