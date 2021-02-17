اقتصاد

قصة وأهداف التصميم الجديد لفئة خمسة دنانير في ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بعد مرور نحو عامين عن دخول ليبيا قائمة الدول التي تستخدم العملات البلاستيكية المُكونة من البلوَمير عندما طرحت تصميما جديدا من فئة الدينار عام 2019، كشف المصرف المركزي الاثنين في احتفالية نظمها بمقره بمدينة طرابلس عن التصميم الجديد لفئة الخمسة دنانير.

وتضمنت الواجهة الأمامية للتصميم الجديد صورة برج الساعة، والخلفية صورة لآثار شحات طغى عليها اللون البني الخفيف والرمادي، إلى جانب النقوش وعلامات الأمان وصورة شيخ المجاهدين عمر المختار.

ومن شأن التصميم الجديد إدامة تداول فئة خمسة دنانير الجديدة بمعدل 3 أضعاف بالمقارنة مع ما كانت عليه العملة القديمة.

من جانبه، قال مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي في تصريح خاص لقناة “218” إن المركزي منح الإذن للمصارف التجارية ببداية تداول الفئة الجديدة ابتداء من يوم 17 فبراير الجاري تزامناً مع الذكرى العاشرة للثورة.

وتعتمد 30 بلدا في العالم التداول بالعملة البلاستيكية، ودخلت ليبيا سباق استبدال عملتها بشكل تدريجي في إطار تحسين جودة العملة وإطالة أمد عمرها.

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  • أعترض علي وضع صورة السيد الشهيد عمر المختار كان ممكن تنوعوا فهناك صور لليبيين كثيرين حملوا السلاح مش غير عمر المختار فيه في التاريخ الماضي من حمل السلاح امثال رمضان السويحلي وامثال عاكف امسيك وامثال رمضان القريتلي كثيرين في سابق العهد والآجيال وفيه في العصر الحديث من حمل السلاح وقال القتل مباح أمثال صلاح بادي وامثال فتحي باشاآغا وامثال اسامه اجويلي والفرق بينهم وبين شيخ الشهداء عمر المختار بسيط جدا ولا يكاد يذكر وممكن الليبيين يسامحوا في الفرق الذي بينهم فسلاح عمر المختار ورفاقه كان يصوّب بأتجاه صدور الغزاة الايطاليين اما سلاح السويحلي ومن كان برفقته وسلاح عاكف أمسيك ومن كان برفقته وسلاح القريتلي ومن كان برفقته وسلاح باشا آغا ومن كان برفقته وسلاح اجويلي ومن كان برفقته وسلاح صلاح بادي ومن كان برفقته فقد صوّب باتجاه صدور الليبيين واعود واقول الفرق بسيط بين عمر المختار وهؤلاء السالف ذكرهم ويجب ان لا نقبلوا ان يوضعوا في مزبلة التاريخ الي يوم يبعثون ويلعنهم الوطنيين الي آبد الآبدين

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