ورشة عمل حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية ببلدية يفرن

عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID), من خلال برنامج إدارة المال العام في ليبيا – باب التمكين، ورشة عمل حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية الأولية داخل بلدية يفرن والتى تهدف إلى تحسين كفاءة تقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية وإعطاء البلديات الأدوار التشغيلية والإشرافية في إدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وهي واحدة من 12 بلدية تجريبية مستهدفة من خلال البرنامج.



تضمنت مناقشات المرحلة الأولى كيفية قيام موظفي البلدية وموظفي مديرية الصحة الإقليمية بجمع وتوثيق البيانات حول الخدمات الصحية الأولية المقدمة في عيادات الرعاية الصحية الأولية المختارة.

أما المرحلة الثانية من تنفيذ الخطة التشغيلية فسوف تتناول النقل التدريجي لإدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى البلديات التجريبية، والإشراف على استهلاك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى، وتطوير قاعدة بيانات المرضى، وإعداد تقارير الإنفاق المنظمة، وإعداد دراسة هيكل التكلفة ،ومراقبة أداء الموظفين مقارنة بمؤشرات تقديم الخدمات، وتقييم جاهزية العيادات وفقًا لمعايير تغطية الخدمة.

وتناولت الورشة كيفية تحديد جاهزية البنية التحتية، ومراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية ، والمصادقة على الخدمات المقدمة ، وتصنيف بيانات المرضى، وقدم فريق برنامج إدارة المال العام – باب التمكين – كيفية إجراء التعديلات لتشمل العلاجات الأساسية المقترحة لمكافحة فيروس الكورونا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مما تشمل إمكانية توفير فحوصات الكورونا ومعدات الحماية الشخصية.

والجدير بالذكر أن مشروع إدارة المال العام في ليبيا (باب التمكين) هو مبادرة مدتها 5 سنوات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID), والتي تنفذها مؤسسة براغما في ليبيا. يوفر هذا المشروع المساعدة التقنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز الإدارة المالية العامة في ليبيا وتنشيط قطاع الكهرباء وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.

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