أخبار ليبيا24
قرر المجلس الرئاسي تأجيل صرف زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة بنسبة 20%، بحسب ما أفادت وزارة المالية بحكومة الوفاق.
وأشارت الوزارة في بيانها اليوم الأربعاء – بحسب ليبيا الاقتصادية – أن المجلس الرئاسي، أجل الزيادة المقررة بموجب قرار رقم (15) لسنة 2020 بشان زيادة نسبة 20% في مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة، إلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 2021.
وأضافت وزارة المالية أنه اعتباراً من 1 يناير الماضي، سيتم صرف الزيادة فور الانتهاء من الترتيبات المالية للعام الحالي.
وكان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي أعلن في ديسمبر الماضي أن مجلس الوزراء أقر زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%.
والقرار يستثني الجهات التي تتعامل بموجب جداول مرتبات خاصة والجهات المقررة لها علاوة تمييز والموظفين العاملين بالخارج .
وصدر القرار خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات المالية.
كما تناول الاجتماع ما يتعلق بالإفراجات لمختلف القطاعات، وأيضا مناقشة التطورات التي تعصف بالمشهد السياسي وتحديات الاستحقاق الانتخابي.
ويأتي هذا القرار بعد جملة من الإجراءات المالية، وعلى رأسها إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر الصرف في كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية عند 4.48 دنانير للدولار.
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