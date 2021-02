أسعار النفط تتجاوز حاجز الـ64 دولارا للبرميل

ارتفع سعر خام برنت، وسط تراجع الإنتاج في الولايات المتحدة بسبب الظروف الجوية، فوق 64 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 22 يناير 2020، وفقا لبيانات التداول، اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل لمزيج نفط بحر الشمال برنت بنسبة 0.99 بالمئة إلى 63.98 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر مارس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.82 بالمئة إلى 60.52 دولار للبرميل، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

ومن ثم تخطى سعر خام برنت 64.03 دولار للبرميل.

يُشار إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي هو إجراءات تحالف “أوبك+”، بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد الخام.

وفي يناير 2021، وافقت بعض دول “أوبك+” على خفض الإنتاج في فبراير ومارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميًا، منها مليون برميل في السعودية.

كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه خفضت منظمة “أوبك”، بوقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

