العمل والبرنامج الأنمائي للأمم المتحدة يوقعان مذكرة تفاهم

وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق “المهدي الأمين” يوم الأمس الثلاثاء السادس عشر من فبراير الجاري مع الممثل المقيم للبرنامج الأنمائي للأمم المتحدة في ليبيا مذكرة تفاهم .

وتضمنت المذكرة تنمية قدرات الشباب الليبي خاصة في مجالات رفع كفاءة وقدرات العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال التعاون المشترك مع وزاوة الصحة، والاهتمام بتدريب الشباب على الطاقات المتجددة، والمساعدة في تنمية وتطوير ورفع كفاءة الشباب الليبي في التدريب والتكوين المهني والحرفي، والتعاون المشترك في مجال تنمية الموارد البشرية، ووضع برامج تدريبية مهنية كالبنية التحتية للمياه وصيانة الطرق وغيرها من المهن.

كما تضمنت المذكرة أيضاً النظر في إمكانية تقديم الدعم الفني واللوجيستي للمركز الليبي الكوري ومركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، والتعاون في مجال التدريب عن بعد، وتدريب المرأة على سبل مواجهة العنف الوظيفي في بيئة العمل ودراسة كل نوع من أنواع العنف الوظيفي دراسة مستقلة، إلى جانب التدريب في مجال ريادة الأعمال وإنشاء حاضنات أعمال خاصة بالمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.

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